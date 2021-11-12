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Giriş Tarihi: 12.11.2021 12:07 Son Güncelleme: 12.11.2021 12:24

Sanayi üretimi yüzde 10,8 arttı

ABBAS ÇAKAR
Sanayi üretimi yüzde 10,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Sanayi Üretim Endeksi verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre; sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 10,8 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,6 arttı.


AYLIK YÜZDE 1,5 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; , Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.

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Sanayi üretimi yüzde 10,8 arttı
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