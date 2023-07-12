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Giriş Tarihi: 13.7.2023

Sanayi üretimi yüzde 1.1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0.2 düştü. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin de yüzde 1.3 azaldığı hesaplandı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0.6 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 11.3 yükseldi.
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Sanayi üretimi yüzde 1.1 arttı
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