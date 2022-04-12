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Giriş Tarihi: 13.4.2022

Sanayi üretimi yüzde 13.3 arttı

TÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.3 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 13.3 artış oldu. Şubatta madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 6.1, imalat sanayi yüzde 14.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 4.9 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta, ocak ayına kıyasla yüzde 4.4 yükseldi.
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Sanayi üretimi yüzde 13.3 arttı
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