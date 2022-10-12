Sanayi üretimi yüzde 2.4 arttı

Sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 2.4, yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 4.05 artış oldu. Öte yandan geçen ay bir buçuk yılın en hızlı düşüşü kaydedilen cirolar, ağustosta toparlandı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 ağustosunda yıllık yüzde 130.3 arttı. Aylıkta cirolar ağustosta 6.8 artış gösterdi.