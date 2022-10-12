Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sanayi üretimi yüzde 2.4 arttı
Giriş Tarihi: 13.10.2022

Sanayi üretimi yüzde 2.4 arttı

Sanayi üretimi yüzde 2.4 arttı
Sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 2.4, yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 4.05 artış oldu. Öte yandan geçen ay bir buçuk yılın en hızlı düşüşü kaydedilen cirolar, ağustosta toparlandı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 ağustosunda yıllık yüzde 130.3 arttı. Aylıkta cirolar ağustosta 6.8 artış gösterdi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanayi üretimi yüzde 2.4 arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA