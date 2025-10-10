Sanayi üretiminde ibre yukarı döndü

Büyümenin öncü göstergelerinden olan ve temmuzda aylık bazda yüzde 1.7 daralan sanayi üretimi, ağustosta yüzde 0.4 arttı. Temmuzda yüzde 5.2 olan yıllık artış hızı, ağustosta yüzde 7.1'e çıktı. Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6.1 yükseldi. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 21 ile sermaye malı üretiminde görülürken, orta-yüksek teknoloji grubunda da üretim yüzde 19 arttı. Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 4.4 ile orta-yüksek teknoloji grubunda oldu.

TEKNOLOJİ SÜRÜKLÜYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi üretimindeki kompozisyonun programın arzu ettiği şekilde gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Orta-yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 19, yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 8.5 artışla sanayi üretiminin sürükleyicisi olmuştur" dedi. Sanayi üretiminde yaşanan pozitif gelişmelerin inşaat ve hizmetlerde süregelen olumlu görünüme de katkı sağlayacağını ifade eden Yılmaz, "Büyümede dengelenme, cari açıkta iyileşme, TL'ye artan güven, tarihi yüksek rezervler, düşen risk primi ve depremin etkisine rağmen azalan bütçe görünümüyle ekonomiye duyulan güven her geçen gün güçlenmektedir" diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, "Ocak-Ağustos döneminde sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 3.9 büyürken 24 imalat sanayi sektörünün 18'inde artış kaydedildi" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, "Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye devam edecek" açıklaması yaptı.