Sanayi üretiminde yıllık artış 16 ayın zirvesinde

Enflasyonla mücadele ederken kesintisiz büyüme sürecini 19 çeyreğe taşıyan Türkiye ekonomisi üretim, istihdam ve ihracat performansını artırmayı sürdürüyor. Sanayi üretimi haziranda aylık bazda yüzde 0.7, yıllıkta ise yüzde 8.3 arttı. Sanayi üretiminde böylece 16 ayın en yüksek yıllık artışı kaydedildi.Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.9 arttı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanayicilerin güçlü üretimi sürdürdüğüne işaret ederek, "Katma değerli üretim, istihdamı destekleyici adımlar ve ihracatla Türkiye'nin kalkınmasına hız vermeye devam edeceğiz" dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 2 büyüyen ekonominin, ikinci çeyrekte daha güçlü bir büyüme gerçekleştirmesinin beklendiğini söyledi.