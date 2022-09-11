Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Kırklareli’nde incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, beraberindeki Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç ve Belediye Başkanı İhsan Talay ile birlikte Beylik Mahallesi'ndeki araziyi gezdi.

Pınarhisar Karma Endüstri Bölgesi Projesi hakkında bilgi alan Büyükdede, daha sonra Pınarhisar Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Büyükdede burada yaptığı konuşmada, Trakya'nın sanayi alanları bakımından çok önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Çerkezköy'den Edirne'ye kadar kurulması planlanan stratejik alanda hedeflenen sanayi, tarım, konut, lojistik, otoyollar, demiryolları ağlarıyla Avrupa'ya bağlanan hatların koordinasyonu konusunda çok önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Büyükdede, bakanlık olarak bu tür bölgelerde maksimum verimlilik elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kırklareli'nin sanayi kavşağının ortasında bulunduğunu ifade eden Büyükdede, bölgede çok önemli sanayi tesislerinin faaliyet gösterdiğini belirtti.

ÇOK ÖNEMLİ TARIM VE ORMAN ALANLARIMIZ VAR VE İYİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN ÇABA HARCIYORUZ"

Avrupa'ya yakınlığı dolayısıyla bölgeyi önemli bir stratejik alan olarak gördüklerini anlatan Büyükdede, "Avrupa'ya en yakın önemli bir sanayi alanı bu bölgeler. Çok önemli bir tarım alanımız, çok önemli orman alanlarımız var. Bu alanların çok iyi değerlendirilmesi için bir çabamız var. Kırklareli sanayi bakımından da gerçekten bakanlığımızın gözbebeği olan şehirlerimizden bir tanesi." diye konuştu.

Türkiye'nin ihracatına bölgenin daha fazla katkı sağlaması için mücadele ettiklerine işaret eden Büyükdede, şöyle devam etti:

"İnşallah Türkiye'mizin ihracatının, Türkiye'deki yatırımların bu bölgelerde de geliştirilmesi konusu gündemimizde. Bunu masaya yatırarak nasıl bir koordinasyon kurabiliriz, hem tarımımızı muhafaza ederiz, hem ormanlarımızı muhafaza ederiz, buradaki sularımızı muhafaza ederiz, buradaki tabiat varlıklarını muhafaza ederiz bunun yanında sanayi alanlarımızın da optimum değerlendirilmesi, planlanması telaşındayız."

Programda konuşan Vali Ekici de sanayi alanlarının daha fazla geliştirilmesi için mücadele verdiklerini söyledi.