Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: İhracatta 253 milyar dolarla rekor kırdık

Büyüme rakamlarının Türkiye'nin güçlü pozisyonunu bir kez daha teyit ettiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa'nın ekonomik durgunlukla mücadele ederken Türkiye'nin 2022 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüme kaydettiğini belirtti. Bakan Varank, İhracatın 253 milyar doları aşarak rekor kırdığını ve bu kararlılıkla yola devam edeceklerini söyledi.

SON BİR YILDA 18 YENİ OSB

Kurulan altyapılar ve üzerinde yükselen fabrikaların bugün ihracatta ve büyümede başrolü oynadığına dikkati çeken Bakan Varank, "Bundan 19 yıl önce 192 olan organize sanayi bölgelerimizin sayısı şu anda 345'e ulaştı. Son bir yılda 18 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Bugün 124 OSB'de yüzde 100 doluluğa ulaştık. Şu anda tahsis edilebilecek tek bir parsel dahi kalmadı. Sadece OSB'lerin içerisinde şu anda 4 bin 900'e yakın fabrikanın inşaatı devam ediyor. Yatırımcılarımızın yoğun talepleri sebebiyle tüm Türkiye'de 33 yeni OSB kurmak için sıkı bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

10 BİN 187 YATIRIM

Varank, cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sağlayacak endüstri bölgelerinin sayısının şu anda 29'a ulaştığını bildirdi. Bu yılın ilk 10 ayında 413 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 10 bin 187 yatırımın hayata geçmesi için teşvik belgesi verdiklerini belirten Varank, "Birileri halen bundan 100 yıl öncesinin anlayışına takılmış bir şekilde sürekli 'devlet fabrika kurmuyor' diye sayıklayadursun. Biz özel sektöre rakip olmak yerine önlerini açmaya devam edeceğiz. 20 yıldır yaptığımız gibi altyapı yatırımları yaparak, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu finansman enstrümanlarını geliştirerek, müteşebbislerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

11 TESİS AÇILIŞI

Bugün 10 temel atma töreni gerçekleştirdiklerini belirten Varank, "11 tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz ve buradaki arazilerde 58 müteşebbisimize yerlerini teslim ediyoruz. Şu anda Türkiye, dünyadaki en büyük 5 çimento üreticisinden biri. Dünyada en fazla çimento ihracatı yapan ikinci ülke olduk. Bugün belediyemizin İl Özel İdaresi ile yaptığı süt işleme tesisini açıyoruz" dedi.

ÖZEL SEKTÖRE DESTEK

Özel sektörü desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Varank, "Yatırımların önünü açmaya devam edeceğiz. Biz ekonomimizi özel sektörün, müteşebbislerimizin desteğiyle büyüteceğiz. Türkiye ekonomisi dünyadaki en rekabetçi 10 ekonomiden biri haline gelecek. Biz inşallah bu kararlılıkla da yolumuza devam edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım. Hep beraber el ele verip, bu ülke için çalışmaya devam edelim. İnşallah Türkiye'yi çok daha başarılı, çok daha aydınlık yarınlar bekliyor. Bunun için de çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Varank, konuşmasının ardından arsa tahsisi yapılan yatırımcılara tahsis belgelerini takdim etti.