Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı Çalıştayı’nda konuştu

Bakanlık olarak IPA kapsamındaki hiçbir programın erişemediği kadar fazla sektöre destek olduklarını kaydeden Bakan Varank, "Önümüzdeki dönemde AB fonlarının kullanımı çok daha rekabetçi bir ortamda gerçekleşecek. Artık sadece ülke içinde değil, uluslararası düzeyde de yarışacağız." dedi.

Bakan Varank, Rekabetçi Sektörler Programı Tecrübe Paylaşımı ve Ağ Oluşturma Çalıştayı'na katıldı. AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Andre Lys'in da yer aldığı etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra; TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de hazır bulundu.

Kamu, akademi ve iş dünyasından isimlere seslenen Bakan Varank, konuşmasında şunları kaydetti:

DESTEK SİTEMİNİN ÖNEMLİ AYAĞI: Ulusal kaynakların yanında, uluslararası kaynakları da aktif olarak kullanıyoruz. Bunların başında, AB ile birlikte yürüttüğümüz Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı- yani IPA geliyor. IPA kapsamında Rekabetçi Sektörler Programı'nı uyguluyoruz ve Programı destek sistemimizin önemli bir ayağı olarak görüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 88 projeye 780 Milyon Avro destek sağladık.

YENİ PROGRAMLARA TALİBİZ: Önümüzdeki dönemde, Ufuk Avrupa'ya ek olarak, Dijital Avrupa, Yatırım Avrupa gibi programlara da talibiz ve müzakere süreçlerine başladık. Bunları da düşündüğümüzde, IPA projelerinin bir bürokratik sarmal içinde kaybolup gitmesini istemiyoruz. Biz bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. AB tarafından da bu manada iş birliklerini artıracak adımlar bekliyoruz.

BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK: IPA programının birinci döneminde, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltarak bölgelerin rekabet güçlerini artırmayı ana hedef olarak belirlemiştik. Bu dönemde Hatay'dan Rize'ye, Van'dan Kastamonu'ya 43 şehrimizde toplam 520 milyon Avro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdik. İkinci dönemde ise dış ticaret dengesi ile istihdama katkı sağlayan, ülkemizin küresel değer zincirlerindeki yerini yükseltmeyi hedefleyen proje fikirlerine öncelik verdik. Bu dönemde de yaklaşık 260 Milyon Avro bütçeli 42 projeyi destekledik.

AŞIDAN OTONOM ARAÇLARA KADAR: Bunların arasında aşı ve ilaç geliştirmeden, otonom araçlara, dijital oyun sektöründen biyo-yakıt elde edilmesine, kanserle mücadeleden sanayimizin dijital dönüşümüne kadar çok çeşitli alanlardaki projeler yer alıyor. Bu noktada Rekabetçi Sektörler Programının önemli bir özelliğinden bahsetmemiz gerektiğine inanıyorum. Bakanlık olarak IPA kapsamındaki hiçbir programın erişemediği kadar fazla sektöre destek oluyoruz.

SU YOSUNUNDAN BİYOBAZLI ÜRÜN: Örneğin, Boğaziçi Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz "Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri" projesi. 2020 yılında başlayan 5,5 Milyon Avro bütçeli bu projeyle su yosunlarından ihracat potansiyeli yüksek biyo-bazlı ürünler üretilecek. Sıfır atık hedefi ile kurulan bu tesis Türkiye ve Avrupa'nın ilk karbon-negatif entegre biyorafinerisi olacak. Geliştirilecek biyoyakıtlar, petrol ve petrol ürünlerine olan bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunacak. İnşallah aralık ayında tesisimizin açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖNEMLİ: Önümüzdeki dönemde AB fonlarının kullanımı çok daha rekabetçi bir ortamda gerçekleşecek. Artık sadece ülke içinde değil, uluslararası düzeyde de yarışacağız. Bu nedenle hali hazırda biten ve devam eden projelerde edindiğimiz tecrübeyi yaygınlaştırmamız ve daha ileriye taşımamız önemli.

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI

Çalıştayda bir konuşma yapan AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Andre Lys, Avrupa Yeşil Mutabakatının iddialı hedefleri olduğunu belirterek "Pandemi bize gösterdi ki yenilikçi teknoloji ve uluslararası iş birliği önümüzdeki sağlık ve iklim krizlerini aşmada bizim en büyük araçlarımız olacak ve bizi sürdürülebilir büyümeye taşıyacak." dedi.

TEŞEKKÜR VE TEBRİK

AB olarak hem Türk özel sektörünün hem de kamunun mutabakata olan ilgisinin kendilerinde mutluluk yarattığını vurgulayan Lys, "Çünkü doğamızı paylaşıyoruz ve bunu gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakmamız gerekiyor. Türkiye'ye Yeşil Mutabakat Eylem Planını imzaladıkları için teşekkür ediyoruz ve tabii ki Paris Anlaşmasını Meclisten geçirdiğiniz için de tebrik ediyoruz çünkü bu ikisi birbirini tamamlayan şeyler." diye konuştu.

Lys, Rekabetçi Sektörler Programı'nın AB- Türkiye ilşkilerini en iyi noktalara getireceğini ve daha yeşil bir ekonomiye ulaştıracağını bildirerek programın dijital ve yeşil dönüşüme önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Çalıştayda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan ile Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, şu projelere ve temsilcilerine plaket verdi:

1- Gıda Sektörü Anadolu Teknoloji Platformu Projesi (INNOFOOD) -

TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü tarafından yürütülüyor.

Proje temsilcisi TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve MAM Başkan Vekili Prof.Dr Ahmet YOZGATLIGİL

2- Bursa'dan Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi Yürütücüsü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası.

Proje Temsilcisi, Operasyon Koordinasyon Birimi Direktörü Prof.Dr Mehmet KARAHAN

3- Sinop'tan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabet Edebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi.

Proje Temsilcisi, Operasyon Koordinasyon Birimi Yöneticisi Halil İbrahim KIRLI

4- Tekirdağ'dan Trakya'nın Verimli KOBİ'leri.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülüyor.

Proje temsilcisi Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN

5- Akıllı Teknolojiler Tasarım, Geliştirme ve Prototipleme Merkezi (STEDEC).

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafındn yürütülüyor.

Proje temsilcisi, Proje yöneticisi Dr. Barış Samim NESİMİOĞLU

6- KOSGEB tarafından yürütülen Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi Projesi (GETHAM).

Proje temsilcisi, GETHAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Sinan BAY

7-"Kahramanmaraş altın ve Mücevherat Merkezi"

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası tarafından yürütülüyor.

Proje temsilcisi Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa ÖZ

8- KOVID-19'a Karşı Bilimsel Yanıt.

TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından yürütülüyor.

Proje temsilcisi TÜSEB Başkan Yardımcısı Doç.Dr.Rabia ÇAKIRKOÇ

9 - ODTÜ Dijital İnovasyon Merkezi.

Proje Temsilcisi, ODTU Biltur Merkezi Başkan Yardımcısı Prof.Dr Gözde BAZDAĞI AKAR

10- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Oyun, Giyilebilir Teknolojiler ve Yeni Nesil Filmler: Yaratıcı Endüstriler Aracılığı ile Ekonomik Kalkınma.

Proje Temsilcisi, ODTÜ Tasarım Araştırma İnovasyon Ön Modelleme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr Arzu GÖNENÇ SORGUÇ.

11- Ankara Üniversitesi Yenilikçi Teşhis ve Tedavi Ürünleri Geliştirme Merkezi (AnkaTheraHub). Proje Temsilcisi, Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Başkanı ve AnkaTheraHub Proje Yöneticisi Prof.Dr. Hakan AKBULUT

12- Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Türkiye'de Akıllı Uzmanlaşma Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması İçin Kapasite Artırımı Teknik Yardım Projesi (CEDIS3).

Proje temsilcisi Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcı Ahmet ŞİMŞEK

13- OSTİM Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Zirveye Tırmanmadan Önceki Son Durak: Mantar Kültivasyon ve Teknoloji Ticarileştirme Merkezi.

Proje Temsilcisi, Operasyon Koordinasyon Birimi Yöneticisi Cihan Akın GÜRSOY

14- ALUTEAM: Alüminyum Sanayisinin Dijital Dönüşümü için Ortak Araştırma Merkezi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Zühtü Hakan AKPOLAT

15- Sanayi 4.0 Yetkinlik Merkezi Kurulması ile Türkiye'de KOBİ'erin Dijital Dönüşümü.

Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği'nin (BEYSAD) yürütücüsü olduğu bir proje.

Proje temsilcisi, BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Burak ÖZAYDEMİR

16- Doğrudan Dijital Üretim Platformu (DiMAP).

Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülüyor

Proje Akademik Direktörü Doç.Dr. Taner TUNÇ.

17- Tasarımdan Üretime: Hazır Giyim Sektörünün Dijital Dönüşümü.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından yürütülüyor. P

roje temsilcisi İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa GÜLTEPE

18- IDEA4ISTANBUL (İstanbul Endüstriyel Tasarım Merkezi Projesi).

İstanbul Sanayi Odası yürütüyor.

Proje temsilcisi İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan SARUHAN

19- Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti (INDEPENDENT) -

BÜN Teknopark A.Ş.. Boğaziçi Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

Proje temsilcisi Öğretim Üyesi Dr. Berat Zeki HAZNEDAROĞLU

20- Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu (OPINA).

İstanbul Sanayi Odası yürütüyor

Proje temsilcisi Araştırma ve Proje Geliştirme Koordinatörü Prof.Dr. Orhan Behiç ALANKUŞ

21- KHAS YEP

Kadir Has Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

Kadir Has Üniversitesi Yaratıcı Endüstriyel Platformu Direktörü Prof.Dr. Asker KARTAR

22- Yaşam Bilimleri KOBİ'lerinin Küresel Rekabetçiliğini Arttırmaya Yönelik Ar-Ge Destek Laboratuvarları.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

Proje temsilcisi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Gürkan KUMBAROĞLU

DİJİTAL VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

Çalıştay kapsamında "Dijital ve Teknolojik Dönüşümde Üniversite - Sanayi İşbirliği Arayüzleri" başlıklı panel düzenlendi. Panelde, Rekabetçi Sektörler Programı bünyesinde desteklenen üniversite – sanayi iş birliğini sağlayan örnek projelerin temsilcileri dijital ve teknolojik dönüşüm konularını ele alındı. Sonrasında üniversite-sanayi iş birliği ara yüzlerinin bu dönüşümdeki yeri, önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların hangi yeni politika ve projelerle karşılanabileceği konuları masaya yatırıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İstanbul Okan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Behiç Alankuş, "Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu"; Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rana Sanyal, "Yaşam Bilimleri KOBİ'lerinin Küresel Rekabetçiliğini Artırmaya Yönelik Ar-Ge Destek Laboratuvarları"; Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği'nden Burak Özaydemir, "Sanayi 4.0 Yetkinlik Merkezi Kurulması İle Türkiye'de KOBİ'erin Dijital Dönüşümü" projesi ile ilgili panelde konuşma yaptı. Etkinlik; öğleden sonra sürdürülebilirlik başlıklı oturumun ardından son buldu.

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Yaklaşık 800 milyon Avro bütçeli mali destek programı, 2007 yılından bu yana yürütülüyor. Program ile Türkiye'nin farklı bölgelerinde sanayicilerin, KOBİ'lerin ve girişimcilerin rekabet gücünü arttırarak sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması amaçlanıyor. Program ve desteklenen projeler hakkında ayrıntılı bilgiye rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

260 MİLYON AVROLUK PROGRAM

Rekabetçi Sektörler Programı, IPA II döneminde tüm Türkiye'yi kapsayacak. Program dahilinde desteklenecek projeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaklaşık 260 milyon Avro tahsis edildi. Rekabetçi Sektörler Programı, Ar-Ge ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere dış ticaret açığını azaltarak ve verimliliği artırarak ülkemizin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.