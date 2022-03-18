Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ayrıntıları paylaştı: KOBİ’lere yeni düzenleme

Ayrıca, 10 kişiden az çalışanı olan "mikro işletmelerin" yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldı. 50 kişiden az personeli olan "küçük işletmeler" için limit 25 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi. 250'den az çalışanı olan "orta büyüklükteki işletmeler" için üst limit 125 milyon lirayken katlanarak 250 milyon lira oldu.

"DAHA FAZLA İŞLETME DESTEK KAPSAMINDA"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu değişiklikle KOBİ olan işletmelerin daha nitelikli, verimliliği yüksek, teknoloji odaklı, cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak projeler üreteceğine inandığını belirten Varank, Türkiye ile birlikte işletmelerin de büyüdüğünü bildirdi. Varank, şu değerlendirmede bulundu: