Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Milli Teknoloji hamlesi konusunda kararı bir şekilde ilerliyoruz

Ankara'dan helikopter ile Karabük iline gelen sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Valilik ziyaretinden sonra 100. yıl mahallesinde bulunan Turizm ve Kültür müdürlüğü konferans salonuna geçti. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş, Cumhur Ünal ve Vali Fuat Gürel'in konuşmalarından sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA) tarafından Karabük il merkezi, Eflani, Yenice ve Safranbolu ilçelerinde yapılan 9 projenin toplu açılışı öncesi yaptığı konuşmada "Bakanlık olarak Kalkınma Ajansları ile bu ülkenin kalkınması için gece gündüz çalışarak projelerine destek veriyoruz. BAKKA tarafında Karabük ili ve ilçelerinde BAKKA'nın destek verdiği, tarım, istihdam, teknoloji ve turizm konularındaki 9 projenin toplam maliyeti 17,5 Milyon TL'dir. Bu projeler Karabük ilimizin kalkınmasına hız katılacaktır."

Bakanlık olarak İklim değişiklik konularındaki yatırımlara destek verdiklerini belirterek "Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere iklim değişikliği konusundaki hassasiyetini konusuna Bakanlık olarak destek veriyoruz. Ulusal ve yerel de çok iş yapıyoruz. İşte BAKKA projesi olan Karabük Belediyesinin plastik atıkları değerlendireceği Piroliz tesisi. Bu proje tüm Türkiye yer örnek olmasını istiyoruz ve Türkiye'nin gündemine girmesini istiyoruz. Filyos limanı Türkiye için önemli bir yatırım. Biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde bulunan doğal gaz rezervinin kara ile buluşması için bu limanın büyük bir bölümünü BOTAŞ'a verdik."

Şirketlere de seslenen Bakan Varank "Arge ve Tasarım merkezlerine büyük önem veriyoruz. Bu merkezler hem şirketin hem de ülkemizin kalkınmasına büyük destek sağlayacak. Şirketlere sesleniyorum, gelişmeniz için ARGE ve Tasarım birimlerinizi kurun. Bakanlık olarak her zaman yanındayız, her türlü desteği de vermeye hazırız. Büyük ve Güçlü Türkiye için Milli Teknoloji konusunda kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Bunun için Kalkınma Ajansların bölgelerindeki projelere destek veriyoruz, önümüzdeki dönem de vermeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmalardan sonra Bakan, Milletvekileri, Vali, Belediye Başkanları, bazı daire müdürlerinin katılımı ile toplu açılış töreni yapıldı. Bakan Varan Karabük Belediye Başkanlığı, İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Safranbolu tarihi çarşı bölgesini gezdikten sonra Basına kapalı olarak Sanayici iş adamları ve KARDEMİR A.Ş. yetkilileri ile bir görüşme yapacak.