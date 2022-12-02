Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Sivas’ta konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas Demirağ OSB'de toplu açılış, temel atma ve 58 yatırım yerinin tahsis töreninde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak bölgesel kalkınma politikalarıyla bölgelerin potansiyelini en etkin şekilde ortaya çıkaracak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Sanayisi ivme kazanan Sivas'ın potansiyeline yaraşır işler yapmaya devam ettiğini vurgulayan Varank, dünyada yaşanan büyük çalkantılara rağmen Türkiye'nin kararlı bir şekilde hedeflerine doğru ilerlediğini dile getirdi.

Son 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her türlü sınamadan alınlarının akıyla çıkmayı başardıklarını aktaran Varank, şöyle devam etti:

"2008 KRİZİNİ EN DOĞRU ŞEKİLDE YÖNETEN ÜLKELERDEN BİRİ TÜRKİYE OLMUŞTUR"

"2008 küresel krizini hatırlayın. Devasa bankaların battığı, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinin sarsıldığı bir ortam vardır. İrlanda, Portekiz ve Yunanistan dış borçlarını artık ödeyemeyecek bir noktaya gelmiştir. Hamdolsun biz o zorlu dönemi tabiri caizse hafif sıyrıklarla atlattık. Cumhurbaşkanımız 2008 yılında bu kriz bizi teğet geçecek dediğinde kimse inanmadı. Aramızdan arkadaşlarımız da inanmadı. Ali Babacan o zaman 'lütfen bu kriz bizi teğet geçecek demeyelim' diyordu. Ama gördük ki 2008 krizini en doğru şekilde yöneten ülkelerden biri Türkiye olmuştur."

Varank, peşinden ekonomiye kasteden Gezi olaylarının yaşadıklarını belirterek, sonrasında da ülkeyi tamamen teslim almaya çalışan hain darbe girişimini hep beraber püskürttüklerini vurguladı.

Bunların her birinin ekonomi üzerinde ciddi baskılar oluşturduğunu anlatan Bakan Varank, şunları söyledi:

BÜYÜME RAKAMLARI KRİZDEN BÜYÜYEREK ÇIKILDIĞININ BİR GÖSTERGESİ

"Maalesef dünya bugün de 100 yılın en büyük ekonomik sınamalarıyla karşı karşıya. Pandeminin ardından Rusya-Ukrayna savaşının yıkıcı ekonomik etkinleri tüm hızıyla sürüyor. Tabii biz de Türkiye olarak dünyadaki bu krizden maalesef az ya da çok etkileniyoruz. Ancak biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2008 ekonomik krizinden nasıl büyüyerek çıktıysak pandeminin ve savaş ortamının getirmiş olduğu bu küresel çalkantıdan da Allah'ın izniyle çıkacak güce sahibiz. Nitekim 2 gün önce açıklanan büyüme rakamları Türkiye'nin güçlü pozisyonunu bir kez daha teyit etti. Avrupa, ekonomik durgunlukla mücadele ederken ülkemiz 2022 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüme kaydetti."

Bakan Varank, "İhracata baktığımızda yine o tarafta da bir miktar yavaşlamaya rağmen başarı grafiğimizi sürdürebiliyoruz. 12 aylık ihracatımızla 253 milyar doları aşarak bir rekor kırdık ve inşallah önümüzdeki dönemde de bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"ALTYAPILAR VE ÜZERİNDE YÜKSELEN FABRİKALAR İHRACATTA VE BÜYÜMEDE BAŞROLÜ OYNUYOR"

Birilerinin sürekli "Hani nerede, Türkiye'de fabrika mı var?" demeye, sanayicilerin yatırımlarını görmezden gelmeye devam ettiğini, büyüme ve ihracatın kendiliğinden olmadığını dile getiren Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hükümetlerimizin kurduğu altyapılar, üzerinde yükselen fabrikalar bugün ihracatta ve büyümede başrolü oynuyor. Bundan 19 yıl önce 192 olan organize sanayi bölgelerimizin sayısı şu anda 345'e ulaştı. Son bir yılda 18 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Bugün 124 OSB'de yüzde 100 doluluğa ulaştık. Şu anda tahsis edilebilecek tek bir parsel dahi kalmadı. Sadece OSB'lerin içerisinde şu anda 4 bin 900'e yakın fabrikanın inşaatı devam ediyor. Yatırımcılarımızın yoğun talepleri sebebiyle tüm Türkiye'de 33 yeni OSB kurmak için sıkı bir şekilde çalışıyoruz."

Varank, cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sağlayacak endüstri bölgelerinin sayısının şu anda 29'a ulaştığını bildirdi.

"SANAYİCİMİZİN İHTİYAÇLARINA YARDIMCI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu yılın ilk 10 ayında 413 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 10 bin 187 yatırımın hayata geçmesi için teşvik belgesi verdiklerini belirten Varank, "Birileri halen bundan 100 yıl öncesinin anlayışına takılmış bir şekilde sürekli 'devlet fabrika kurmuyor' diye sayıklayadursun. Biz özel sektöre rakip olmak yerine önlerini açmaya devam edeceğiz. 20 yıldır yaptığımız gibi altyapı yatırımları yaparak, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu finansman enstrümanlarını geliştirerek, müteşebbislerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Varank, yakın zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sivas'a geldiğini ve "Şu 19 senede açılan bir tane fabrika mı var?" sözünü hatırlattı.

Bugün 10 temel atma töreni gerçekleştirdiklerini belirten Varank, şöyle devam etti:

"11 tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz ve buradaki arazilerde 58 müteşebbisimize yerlerini teslim ediyoruz. Birileri hala 'devlet fabrika kursun' diyorsa, o devirler eskide kaldı. Bir de beyefendi o kadar geçmişte kalmış ki '19 yılda devletin kurduğu bir çimento fabrikası mı var' diyor. Ya insaf. Şu anda Türkiye, dünyadaki en büyük 5 çimento üreticisinden biri. Dünyada en fazla çimento ihracatı yapan ikinci ülke. Hala devletin çimento fabrikası kurmaya ihtiyacı mı var? Süt işleme tesisinden bahsediyor. İşte bugün belediyemizin İl Özel İdaresi ile yaptığı süt işleme tesisini açıyoruz. Devlet diyorsan al bir yerel yönetim bunu yapıyor. Ama ben Ankara'dan yeni kamu iktisadi teşekkülleri oluşturmaya başlarsam emin olun artık bu ekonomi yürümez hale gelir."

Özel sektörü desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"KILIÇDAROĞLU'NU 58 FABRİKANIN TEMEL ATMA TÖRENİNE DAVET EDİN"

"Yatırımların önünü açmaya devam edeceğiz. Eğer Kılıçdaroğlu, fabrika görmek istiyorsa ben buradan çağrı yapayım. Biliyorsunuz benden biraz çekiniyormuş. Ben gelmeyeyim, buradaki 58 fabrikanın temel atma törenine siz kendisini davet edin. Gelsin o törende sizlerle beraber bulunsun. Ben de gelmeyeceğim, çekinmesine gerek yok. Gelsin, baksın bakalım Türkiye'de yatırım oluyor mu olmuyor mu. Fabrikalar açılıyor mu açılmıyor mu. Biz ekonomimizi özel sektörün, müteşebbislerimizin desteğiyle büyüteceğiz. Onlar sayesinde Türkiye ekonomisini dünyadaki en rekabetçi 10 ekonomiden biri haline geleceğiz. Biz inşallah bu kararlılıkla da yolumuza devam edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım. Hep beraber el ele verip, bu ülke için çalışmaya devam edelim. İnşallah Türkiye'yi çok daha başarılı, çok daha aydınlık yarınlar bekliyor. Bunun için de çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Varank, konuşmasının ardından arsa tahsisi yapılan yatırımcılara tahsis belgelerini takdim etti.

Törene, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir ile davetliler katıldı.