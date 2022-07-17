Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mayısta 824 yatırım teşvik belgesi verdi

Bakanlığın, Mayıs 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ayda 824 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 29 milyar 610 milyon 151 bin 557 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 21 bin 86 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 1 milyar 784 milyon 60 bin 811 lira olan ve 4 bin 260 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 226 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 238 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 2 milyar 943 milyon 684 bin 38 lira, istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 575 oldu.