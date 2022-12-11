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Giriş Tarihi: 11.12.2022 11:49

Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

AA
Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversitenin bütçeleri de ele alınacak.

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Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı
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