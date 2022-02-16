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Giriş Tarihi: 17.2.2022

Sanayici kendi elektriğini üretebilir

Sanayici kendi elektriğini üretebilir
ENERJİDE arz güvenliği ve yerli kaynak kullanımının önemi arttıkça sanayicinin de gözü bu alana çevrildi. Üyelerinin toplam cirosu 60 milyar doları aşan ve 60 sektörden firmanın çatı örgütü olan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, daha sürdürülebilir bir üretim için sanayicinin enerji üretiminde yenilenebilir, yerli enerji üretimi konusunda elini taşın altına koymaya hazır olduğunu belirtti. Çevikel, "Son kesilmelerde enerjinin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha anladık. Şu anda organize sanayi bölgeleri enerjilerinin belirli bir bölümünü kendileri üretebiliyor. Ancak bunu sadece kendi arazileri üzerinde yapabiliyor. Kapasite bu nedenle kısıtlı ve maliyetli. OSB dışına çıkınca üretilen her elektrik, dağıtım ağına girdiği için fiyatı da otomatik olarak artıyor. Biz de OSB'ler dışında farklı bölgelerde üretilip kullanılması için bir çözüm olarak sunduk. Kamunun da bu konuda planları olduğunu öğrendik ve bu sevindirici" dedi. Yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımların artık dünya için olmazsa olmaz olduğunu belirten Çevikel, "Biz en başından yeşil dönüşüm ve dijitalleşme diyoruz. Çok ciddi çalışmalar yaptık. Domino Ventures adında bir girişim kurduk. Start-up'lara destek oluyoruz. 20 milyon euroluk bir fon" diye konuştu.

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Sanayici kendi elektriğini üretebilir
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