Sanayici nefes aldı

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve hükümetin Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde enflasyonu düşürmek için attığı adımlar, reel sektöre nefes aldırmaya devam ediyor. Sanayide kullanılan elektriğin fiyatında önceki gün yapılan yüzde 12'lik indirimin ardından bir müjde de doğalgazdan geldi. Doğalgazda şubatta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16.67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13.30 ila 17.22 arasında indirime gidildiğini açıkladı.Konut tüketicileri şubat ayında gaz dağıtım şirketlerine satış fiyatı olarak bin metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira ödeyecek. İndirim ile birlikte sanayi abonelerinin tarifesi de netleşti. Bu kapsamda kademe 1 için bin metreküp doğalgazda fiyat 7 bin 124 lira, kademe 2 için 13 bin 727 lira oldu. Elektrik üretimi amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 15 bin lira olarak duyuruldu. Sanayide kullanılan gaz fiyatında Ekim 2022 esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yüzde 24.77 ile yüzde 38.45 oranlarında indirim yapıldı. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada konutlarda Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en ucuz doğalgaz fiyatının Türkiye'de uygulandığı belirtildi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, perşembe günü sanayide elektrik fiyatlarını yüzde 12 düşürmüştü. Yılbaşından bu yana sanayi grubunda elektriğe toplamda yüzde 25 indirim sağlanmış oldu.İstanbulTicaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İndirimlerin özellikle ihracatta rekabetçiliğimize olumlu etkisini göreceğiz. 2023 üretim yılı olacak" ifadelerini kullandı. EPDK ve BOTAŞ'ın enerji fiyatlarındaki indirim açıklamalarını değerlendiren Avdagiç, "Sanayi elektriğinde beklenen yüzde 12, doğalgazda açıklanan yüzde 13.30 ila 17.22 indirimin, üretim ve istihdamda ekonomimize misliyle geri dönüşü olacak" yorumunda bulundu.MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı şubat ayı itibarıyla hem elektrik üretim amaçlı hem de sanayide kullanılan doğalgaza yapılan indirimlerin, reel sektörün üretim maliyetlerini azaltarak enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacağını söyledi. Asmalı, "Önümüzdeki dönemde sanayide kullanılan elektriğe yönelik yapılması öngörülen indirimler, dezenflasyon süreci için bir başka olumlu gelişmedir. Reel sektörü üretim maliyetleri açısından rahatlatacak bu indirimler; fiyatlama davranışlarının normalleşmesine ve tüketici fiyatlardaki artış eğiliminin zayıflamasına destek olacaktır. Böylece tüketici enflasyonu bu yıl 2022'ye kıyasla daha ılımlı bir seyirde ilerleyecektir" dedi.