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Giriş Tarihi: 29.3.2022

Sanayiciden Başkan Erdoğan’a asgari ücret desteği

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Sanayiciden Başkan Erdoğan’a asgari ücret desteği
KÜRESEL çapta oluşan enflasyonist ortamın Türkiye'yi de etkilediğine dikkat çeken Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği" sözünü sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Yılın yarısından sonra enflasyonun yüzde 60'lardan tekrar 50'lere inebileceğini, yılın ortalamasının 50'ler civarında olacağını söyleyen Özdebir, "Yüzde 50'ye yakın yapılan asgari ücret zammı aslında erimiş oluyor. Hayat standartlarının eriyen ücretler karşısında düzeltilmesi gerekir. Kanuni bir düzenleme olmasa bile işletmelerin yapacağı şey belli, zam yapılacak" dedi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, bir grup gazeteci ile yaptığı asgari ücret gündemi ile ilgili olarak "İnsanları aç bırakamazsınız bir şekilde devlet arttırmasa bile işletmeler bunu artırmaya çalışacak. İşletmeler bir şekilde yanında çalıştırdığı insanları ihtiyaçlarını gücünün yettiği kadar karşılamak mecburiyetinde" şeklinde konuştu. Ücretlerdeki düşüşün tüketim eğilimlerini de frenlediğine dikkat çeken Özdebir, şunları kaydetti: "Eğer böyle bir şey olursa bu durum ülkemizde Avrupa'nın da konuştuğu stagflasyonun oluşmasına sebep olabilir. İnşallah böyle şeyler olmaz. İhracat devam ederse istihdam artışı da devam eder."

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Sanayiciden Başkan Erdoğan’a asgari ücret desteği
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