Sanayicilerin deprem bölgesine yönelik yardımları aralıksız sürüyor

KARAVANA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ TIR VE KONTEYNERLER DE BÖLGEYE ULAŞTIRILDI

Hem elektrik ihtiyacının karşılanması hem de arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla bölgeye şimdiye kadar 5 bin jeneratörün sevkiyatı yapılırken depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçları için karavana dönüştürülmüş tır ve konteynerler de bölgeye ulaştırıldı.

Ekiplerin enkaz kaldırırken kullandıkları ve yıprandığı için belirli aralıklarla değiştirmek zorunda oldukları 100 bin iş eldiveni de peyderpey bölgeye gönderildi.

Binaların enkazını kaldırmak ve göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için kepçe, vinç gibi iş makinaları hayati önem taşırken bu ihtiyaca yönelik TSE'nin de desteğiyle 52 büyük tonajlı vinç, afet bölgesine gönderilerek kullanılmaya başlandı.