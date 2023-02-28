Sanayiciye gazda indirim müjdesi

Enflasyonla mücadele ve sanayicinin maliyetlerini düşürmek için, geçtiğimiz yılın ekim ayında başlayan ve 2022'nin ocak ayında devam eden doğalgaz fiyatlarındaki indirim hamlesine yenisi eklendi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), mart ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20.95 ile 26.12 arasında indirime gidildiğini açıkladı. Doğalgazda martta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1.000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 11 bin 850 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1.000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı. Böylece Ekim 2022'den bu yana sanayide kullanılan doğalgazda yüzde 40.53 ile yüzde 54.53, elektrik üretimi amaçlı kullanılan gazda ise yüzde 41.81 indirim yapılmış oldu.