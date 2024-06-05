Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi arttı
Giriş Tarihi: 5.6.2024 10:54 Son Güncelleme: 5.6.2024 10:56

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,25 yükseldi.

AA
Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak-Mart 2024 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,25 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise 2023'ün son çeyreğine göre yüzde 3,57 yükseldi.

Bu yılın birinci çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 6,58, çeyreklik bazda ise yüzde 5,97 artış kaydetti.

EN FAZLA ARTIŞ ENERJİ SEKTÖRÜNDE

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 8,12 ile enerji sektöründe kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 6,22 ile dayanıksız tüketim malı üretiminde gerçekleşti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA