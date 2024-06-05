Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak-Mart 2024 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,25 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise 2023'ün son çeyreğine göre yüzde 3,57 yükseldi.

Bu yılın birinci çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 6,58, çeyreklik bazda ise yüzde 5,97 artış kaydetti.