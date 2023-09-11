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Giriş Tarihi: 11.9.2023 10:09 Son Güncelleme: 11.9.2023 10:24

Sanayide çarklar dönüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aylık bazda %0,4 azaldı, yıllık bazda ise %7,4 arttı.

Sanayide çarklar dönüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı sanayi üretim verisini açıkladı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %7,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7, imalat sanayi sektörü endeksi %7,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,1 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,4 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %10,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,7 arttı.

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Sanayide çarklar dönüyor
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