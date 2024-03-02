Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sanayide çarkların dönüşü hızlandı
Giriş Tarihi: 2.3.2024

Sanayide çarkların dönüşü hızlandı

Sanayide çarkların dönüşü hızlandı
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) 8 ay aradan sonra eşik değer 50'nin üstüne çıktı. Ocak ayında 49.2 olarak gerçekleşen manşet PMI, şubatta 50.2'ye yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, PMI'nın 8 ay sonra 50'nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayisinde büyümeye işaret ettiğini vurgulayarak, "İki aydır artan PMI, sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. Avrupa Birliği'ndeki toparlanmayla imalat sanayi daha da güçlenecektir" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanayide çarkların dönüşü hızlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA