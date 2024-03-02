Sanayide çarkların dönüşü hızlandı

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) 8 ay aradan sonra eşik değer 50'nin üstüne çıktı. Ocak ayında 49.2 olarak gerçekleşen manşet PMI, şubatta 50.2'ye yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, PMI'nın 8 ay sonra 50'nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayisinde büyümeye işaret ettiğini vurgulayarak, "İki aydır artan PMI, sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. Avrupa Birliği'ndeki toparlanmayla imalat sanayi daha da güçlenecektir" dedi.