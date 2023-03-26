Sanayide deprem hasarı 170 milyar TL

Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, görevli ekiplerin depremlerden etkilenen bölgedeki sanayinin durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla yaptıkları hasar taramasını tamamladıklarını söyledi. Bakan Varank, bölgede bulunan 34 OSB'nin yedisinin altyapısında kısmi hasarlar olduğunu bildirdi. Buralardaki tamirat ve tadilatlara hemen başladıklarını vurgulayan Varank, "OSB'ler ve sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600'e yakın tesis bulunuyor. Bunun dışında kalan 33 bin tesisimizde ise 'ekseriyetinde düşük kapasite ve kısmi olmak üzere' üretimler başladı ve devam ediyor. Altyapı, bina hasarı, makine ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Varank, bölgede yapılacak yeni yatırımları teşvik için en üst teşviklerden, yani 6. Bölge teşviklerinden faydalanacaklarını dile getirdi. Ayrıca, KOBİ'lerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını anımsatan Varank, "İşletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre KOBİ'lerimize 1.5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlayacağız. Bölgede en büyük ihtiyaçlardan birisi de emekçi kardeşlerimizin barınma sorunu. Biz bu noktada konteyner satın alacak KOBİ'lere konteyner başına 30 bin liraya kadar destek sağlama kararı aldık. Böylece çalışanlarına barınma imkânı sağlayan KOBİ'lerimizin çok daha hızlı şekilde ayağa kalkmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.