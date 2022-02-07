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Giriş Tarihi: 8.2.2022

Sanayide doğalgaz kısıntısı sona erdi

Sanayide doğalgaz kısıntısı sona erdi
BORU Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğalgaz kısıntısının bugün saat 08.00 itibarıyla sona ereceğini duyurdu. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sanayicilere bu süreçte gösterdikleri anlayış ve iş birliği için teşekkür edildi. İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğalgaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine doğalgazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan 20'ye düşürüleceğini duyurmuştu.
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Sanayide doğalgaz kısıntısı sona erdi
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