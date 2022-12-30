piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sanayicinin maliyetini azaltan kritik kararlara imza attı. Alınan kararla sanayide elektriğe yüzde 16 indirim yapıldı. Kurul yılın son toplantısında serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4.800 TL'den 4.200 TL'ye düşürdü. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Ayrıca Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını düşürdü. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz" dediYılmaz, piyasa takas fiyatı tavan rakamının elektrik ticaretinde elektriğin maksimum satılabilecek fiyatını gösterdiğini, daha önce maliyetleri yüksek olan özellikle ithal kömür ve doğal gaz maliyetleri nedeniyle artan fiyat tavanının kaynak bazlı oluşan maliyet azalışları nedeniyle düşürüldüğüne dikkat çekti. Yılmaz, "Piyasadaki elektrik fiyatının düşmesi çok önemli ve olumlu bir gösterge. Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.İSTANBUL Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, bu indirimin ihracatçının rekabetçiliğini artıracağını ve enflasyonla mücadeleye çok önemli katkı sağlayacağını söyledi. Avdagiç, "2023'e daha da büyük bir umutla giriyoruz. Üyelerimize bir mesajımız, 2023 yılı fiyatlamalarını bu indirime dikkate alarak yapmaları" çağrısında bulundu. OSTİM Başkanı Süleyman Ekinci de elektrikteki fiyat indiriminin sanayiciyi rahatlatacağını söyledi.OSTIM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci ise sanayi elektriğinde yüzde 16'lık indirim yapılmasının 2023 yılı üretimi için olumlu bir gelişme olduğunu ve sanayiciyi rahatlatacağını bildirdi. Ekinci, KOBİ'lerin maliyet unsurları arasında birinci sırada işçiliğin, ikinci sırada ise enerjinin geldiğini ifade etti. OSİAD Başkanı Ekinci, "2023 yılına girerken bir nevi hediye niteliği taşıyan elektrik indirimi üretenleri mutlu etmiştir" açıklamasında bulundu.