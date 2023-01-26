Sanayide elektrik faturası 4’te 1 düştü

EnerjiPiyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) serbest piyasada elektrik tavan fiyatını megavaatsaat başına 4.200 TL'den 3.650 TL'ye düşürdü. Başkan Mustafa Yılmaz, sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini açıkladı. Böylece yeni yılla birlikte sanayide elektriğe ikinci indirim için kapı aralanırken toplam indirim oranı ise iki ayda yüzde 25'i bulacak.Yılmaz, düşüş seyrinin bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacağına dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Azami uzlaştırma fiyat mekanizmamızla oluşan havuz ile bütün tüketicilerimizi korumaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra maliyet bazlı düşüşler de elbette çok önemli. Piyasalarda maliyet bazlı yaşanan bu düşüş öncelikle büyük tüketimi olan sanayi tüketici grubuna doğrudan yansıyor. Ancak bu düşüş süreci devam ettikçe, çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz." EPDK, Aralık 2022'de sanayide elektriğe yüzde 16 indirim kararı alırken, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını da düşürmüştü.