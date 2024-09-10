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Giriş Tarihi: 11.9.2024

Sanayide ılımlı artış

Sanayide ılımlı artış
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aylık yüzde 0.4 arttı, yıllıkta ise yüzde 3.9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8.2 arttı. Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.9 azaldı.
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Sanayide ılımlı artış
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