’Sanayide kullanılan epoksi sanata dönüştü’

Ağaç ile epoksinin bir araya gelmesi ile güze görseller oluştuğunun altını çizen Çoban, "Epoksi genel anlamda özel izinle kesilmiş kurumuş ağaçlar alınıyor. İşleniyor. Daha sonra kalıplarımız var. Kalıplarımız içine konularak, epoksi ile birleştiriyoruz. Renkli veya şeffaf olarak." dedi.

Epoksi işleminin yapılan objenin hacmine göre değiştiğini ifade eden Behlül Çoban şu ifadeleri kullandı:



"Küçük objeler genel anlamda 3 ila 4 saat içinde bitiyor. Masa ve sehpa türü malzemeler iki, üç gün arasında sürüyor. Müşteriye teslimi bir haftayı buluyor. Bölgemizin yapısından dolayı genelde izinli kesilmiş zeytinler kullanıyoruz. Onun haricinde farklı türler de çıkıyor. Genel olarak Kazdağları'nda Edremit'te bulunduğumuz için zeytin kullanıyoruz."