Sanayileşme milli bir dava

Cumhuriyetin 100'üncü yılına girdiğimiz 2023 yılı ile ilgili değerlendirmelerini dile getiren ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, "Sanayileşme konusunu milli bir dava olarak görmeye devam edeceğiz. Kar da yağsa, yollar çamur da olsa, bu ülkenin sanayileşmekten ve üretebilmekten başka şansının olmadığını biliyoruz. İstihdamda 2016 ile 2022 yılları arasında yüzde 100'e yakın bir büyüme elde ettik. 2023 yılında da ülkemizin gençlerine ve onların ailelerine iş kapısı olabilmek için çabalarımızı devam ettireceğiz" dedi.Türkiye Ekonomi Modeli'nin bire bir ASKO Holding ve şirketlerini işaret ettiğinin altını çizen Konukoğlu, "Biz üretime dayalı olarak Sakarya'da Başak Traktör, Gaziantep'te MST İş Makinaları, Bursa'da ELS Lift, İzmir'de Mastaş gibi üretim merkezlerine sahibiz. Ürettiğimizin büyük çoğunluğunu ihraç ediyoruz. Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlar neticesinde, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa gibi ülkelere traktör ve iş makinası ihracatı gerçekleştiriyoruz. Katma değerli üretimi, ana odağımıza alıp, verim artışına bakıyoruz" diye konuştu.