Sancılı dönemi en iyi şekilde atlatacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, millete hizmet uğrunda koydukları her tuğlaya, attıkları her adıma düşman olanlara inat, yeni tesisler açmaya devam edeceklerini, AK Parti iktidarı süresince yerel kalkınmayı en önemli gündem maddeleri arasına aldıklarını kaydetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Nebati, salgınla başlayıp Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden sürecin küresel ekonomide birçok sorunun ortaya çıkmasına sebep olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel tehditleri fırsata çevirme hedefiyle "Türkiye Ekonomi Modeli"ni kurguladıklarını ve hayata geçirdiklerini dile getiren Nebati, şöyle konuştu: "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'mizin temel amacı, ekonomimizin sürdürülebilir büyüme patikasına girmesini sağlamak, kısa vadede küresel sıkıntıları en düşük hasarla bertaraf ederken uzun vadede orta gelir tuzağını aşmaktır. Benimsediğimiz selektif kredi politikasıyla, kredilerin üretken alanlarda değerlendirilmesini teşvik ediyoruz. Böylelikle firmalarımızın üretim ve rekabet gücünü artırarak küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almalarını hedefliyoruz. Türkiye Ekonomi Modeli'nin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya büyük bir örnek teşkil edeceğini ve tüm dünyanın sancılı bir şekilde geçtiği bu dönemi en iyi şekilde geçeceğimizi biliyoruz." Türkiye'nin yeni ekonomi modeliyle giderek artan üretim gücünün, önemli bir bölgesel tedarik merkezi haline gelmesini destekleyeceğini ifade eden Nebati, "Geçen yıl istihdam artışımız 2.1 milyon kişi olurken bu yılın ilk 7 ayında 613 bin kişilik ek artışla ülkemiz, OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre istihdamını en fazla artıran ülke olmayı başardı. İhracatımız yıllık bazda 252.6 milyar dolar ile rekor seviyededir" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile başlattıkları Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında 36 ilde 175 fabrika inşa ettiklerini söyledi. Varank, şunları ifade etti: "Gördüğünüz gibi biz başkaları gibi 'Siz bu işleri artık bırakın' demiyoruz. Biliyorsunuz vakti zamanında bizim de partimizde siyaset yapmış Ali Babacan, tekstil sektörü bu tecrübeleri gayet iyi bilir, sektörün temsilcilerini toplayıp ne diyordu biliyor musunuz? 'Tekstil sektörünün geleceği yok, konfeksiyon sektörünün geleceği yok, buralardan çıkmanız lazım, bizim başka alanlara yönelmemiz lazım' diyordu. Ama biz tabii ki o arkadaşları dinlemedik. Biz yolumuza kararlılıkla devam ettik. Onları dinlemiş olsaydık şimdi yaya kalırdık. Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olan, milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayan tekstil sektörü de çöker giderdi" diye konuştu.Başarıları sindiremeyen bazı çıkar odaklarının sürekli gündemi çarpıtacak yeni bir malzeme arayışında olduğunu belirten Nebati, "Bu zevat, milletimize somut projeler ortaya koymak bir yana, çarpıtılmış spekülatif açıklamalar ve ucuz algı operasyonlarından başka hiçbir gayret göstermiyor. Son 20 yılda, özgüvenini yeniden kazanan milletimiz, sinsi kumpaslara ve kirli darbe girişimlerine nasıl geçit vermediyse, bu ekonomi tetikçilerine de asla prim vermeyecektir" diye konuştu.