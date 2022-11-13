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Giriş Tarihi: 14.11.2022

Şanlıurfa ve Van’da konut kuraları çekildi

Şanlıurfa ve Van’da konut kuraları çekildi
Cumhurıyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, Van'da yapılacak 3 bin 200 konutun kura çekimi tamamlandı. Kura çekiminin son gününde, Muradiye ilçesinde inşa edilecek 133, Çaldıran ilçesinde de 118 konut için isimler belirlendi. TOKİ Uzmanı Bülent Şerefoğlu Van'da üç gün süren kura çekiminin sona erdiğini söyledi. Van'a önceden de önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Şerefoğlu, "Türkiye genelinde başlattığımız 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi' kapsamında Van ve ilçelerinde konutlarımızı inşa edeceğiz. Program süresince Vanlı hemşerilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık" dedi. Şanlıurfa'da da konutlar için kura töreni düzenlendi. Kurada Bozova ilçesinde 500, Ceylanpınar ilçesinde 130, Suruç'ta 250 ve Hilvan ilçesinde ise 100 konut sahibini bulacak. Kentte 4 gün sürecek kura programı 16 Kasım'da sona erecek.
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Şanlıurfa ve Van’da konut kuraları çekildi
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