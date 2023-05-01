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Giriş Tarihi: 1.5.2023 12:34 Son Güncelleme: 1.5.2023 13:01

Şanlıurfa’da 10 bölgede petrol aranacak

Şanlıurfa’da 10 bölgede 534 bin 525 hektarlık alanda petrol aranacak. Karar Resmi Gazetede yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 10 bölgede petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), Şanlıurfa'da 10 bölgede bulunan 534 bin 525 hektarlık alanda petrol aranması için ruhsat verilmesi de yer aldı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Şanlıurfa'da 5 yıl süreyle petrol sahalarında arama yapacak. Konuyla ilgili kararda, "Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Genel Müdürlüğe; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6 7 ve 22'nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Şanlıurfa’da 10 bölgede petrol aranacak
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