Şanlıurfa’da 10 bölgede petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), Şanlıurfa'da 10 bölgede bulunan 534 bin 525 hektarlık alanda petrol aranması için ruhsat verilmesi de yer aldı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Şanlıurfa'da 5 yıl süreyle petrol sahalarında arama yapacak. Konuyla ilgili kararda, "Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Genel Müdürlüğe; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6 7 ve 22'nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.