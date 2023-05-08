Depremin vurduğu Şanlıurfa'da afetin ardından temelleri atılan kalıcı konutlar yükselmeye devam ederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanı Murat Kurum, "Tüm çabamız vatandaşlarımızı bir an evvel evlerine kavuşturmak için" diyerek konutların son halini duyurdu.

Türkiye 6 Şubat'ta büyük bir felakete uyandı. Geniş coğrafyada hissedilen depremler 17 ili etkiledi.11 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Binlerce ev ise kullanılamaz hale geldi. 3 ayın geride kaldığı afet bölgesinde büyük bir mücadele ortaya koyuluyor. Enkaza dönen kentler ayaklandırılırken, vatandaşların da beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bu kapsamda geçici barınma merkezlerinin gölgesinde, afet konutları hızlıca yükseliyor.

Şanlıurfa'da 897 deprem konutu yükseliyor

Önceki doğal afetlerde olduğu gibi, bu depremlerde de afet konutlarının 1 yıl gibi kısa bir sürede teslim edileceği yönünde sözler verildi. Afetten etkilenen illerden biri de Şanlıurfa oldu. Bu kapsamda kentte evleri yıkılan ve kullanılamaz hale gelen binlerce vatandaş için yeni konutlar yükselmeye başladı. Depremin ilk gününden beri kentleri yakından takip eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'daki afet konutlarına ilişkin açıklama yaptı.

"Çabamız vatandaşlarımızı bir an evvel evlerine kavuşturmak"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: En sağlam zemine en doğru teknikle TOKİ'mizle konutları inşa ediyoruz. 11 ilimizdeki şantiyelerde on binlerce mimar, mühendis, işçimiz; iş makinelerimiz hiç durmuyor. Tüm çabamız vatandaşlarımızı bir an evvel evlerine kavuşturmak için Şanlıurfa Merkez ve Birecik ilçelerinde inşa edilen tok depremzede evlerinde gece gündüz binlerce kişi çalışıyor bir çok konuta bitme aşamasına gelmiş durumdadır.