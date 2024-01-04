Şanlıurfa’da deprem konutları Ocak ayı sonunda vatandaşlara teslim edilecek

"DEVLETİMİZİN GÜCÜ SAHADA DA KENDİNİ GÖSTERİYOR"

Deprem nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlara baş sağlığı dileklerinde bulunan Vali Şıldak, alandaki incelemesinin ardından yaptığı değerlendirmesinde "TOKİ tarafından ilimizde yapımına başlanan 5 bine yakın konutun yapımı devam ediyor. Bunlardan 897'sinin kura çekimi ve teslimi inşallah bu ay gerçekleştirilecek. Kırsalda da konut yapımımıza devam ediyoruz. 8 ilçemizde yer alan 29 mahallemizde 710 konutun ihalesi gerçekleştirildi. Bunlardan 584'ünün yapımına başlandı. Bugün de Haliliye ilçemizin Gürpınar mahallesindeyiz. Sahada yer alan 22 konutumuz bitmek üzere ve inşallah ay sonu sahiplerine teslim edeceğiz. Bu konutlarımızın bu kadar kısa bir sürede vatandaşlarımıza sunulacak olması devletimizin gücünün sahada da kendini göstermesinin bir neticesidir. Ben konut yapımında emeği geçen işçimizden mühendisimize, vatandaşlarımıza kadar herkese teşekkür ediyorum ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah bir daha böylesine acı olaylarla bizleri karşılaştırmasın. Tekrar deprem afetlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.