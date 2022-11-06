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Haberler Ekonomi Haberleri Şanlıurfa'da güneş enerjisi santrali ihalesi yapılacak
Giriş Tarihi: 6.11.2022 09:47

Şanlıurfa'da güneş enerjisi santrali ihalesi yapılacak

AA
Şanlıurfa’da güneş enerjisi santrali ihalesi yapılacak

Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanlığı, 5 yıl süreli gelir paylaşımı modeliyle güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı, kurulumu ve işletmesi işini ihale edecek.

Siverek Belediye Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 milyon metrekare yüz ölçümündeki arazinin 14 bin 735 metrekarelik kısmında, gelir paylaşımı modeliyle güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ve tesisin 5 yıl süreyle işletilmesi işi kapalı teklif usulüyle gelir paylaşım oranı olan yüzde 12'den az olmamak üzere artırma yapılarak ihale edilecek.

Muhammen bedeli 25 milyon 626 bin 462 lira, geçici teminat bedeli 768 bin 793 lira olarak belirlenen ihale, 21 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te Siverek Belediyesi Encümen Toplantı Odası'nda gerçekleştirilecek.

İhale evrakı, mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacak 150 liralık ödeme karşılığında Siverek Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar, Siverek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekiyor.

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Şanlıurfa'da güneş enerjisi santrali ihalesi yapılacak
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