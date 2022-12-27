Şanlıurfa’da kurulacak yenilenebilir enerji bölgesi Türkiye’nin kapasitesini artıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Şanlıurfa'ya kurulacağı açıklanan Yenilenebilir Enerji Endüstri Bölgesinin Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki toplam kapasitesini yüzde 50 artırması hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Şanlıurfa, yıllık 3 bin saati bulan güneşlenme süresiyle, yenilenebilir enerji alanında büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Aralık 2022'de Şanlıurfa'ya yaptığı ziyarette müjde olarak duyurduğu Yenilenebilir Enerji Endüstri Bölgesi kurulumuna ilişkin detaylar belli olmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda tarım dışı arazilere kurulacak yatırım, etaplar halinde hayata geçirilecek.

Özellikle verimli tarım arazilerinin bulunduğu bölgede, yatırımla sulamada kullanılan enerjinin direkt güneşten alınmasına imkan tanınması hedefleniyor.

"TÜRKİYE'NİN KAPASİTESİNİ ARTIRACAK"

Harran Üniversitesi (HRÜ) GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği (YENEV) Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Azmi Aktacir, AA muhabirine, Türkiye'de güneş enerjisinden faydalanma oranının her geçen gün arttığını söyledi.

Aktacir, şu anda Şanlıurfa'nın bu tür yatırımlar içerisinde Konya'dan sonra Türkiye'deki en önemli merkezlerden biri olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından birisinin GAP olduğunu hatırlatan Aktacir, Türkiye'nin ikinci yüzyılında kente yapılan en önemli ikinci yatırımın da yenilenebilir enerji alanında olacağını kaydetti.

Türkiye'nin GES kapasitesinin yaklaşık 10 gigavat olduğunu anlatan Aktacir, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli yaklaşık 10 gigavat seviyesindeyken yenilenebilir enerji bölgesiyle Şanlıurfa'da 5 gigavatlık güneş enerjisi tarlaları da kurulacak. Yeni bölgeyle Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi yüzde 50 artmış olacak. Şanlıurfa pamuk ve buğday gibi önemli üretimlerinin yanında aynı zamanda enerji üssü olarak da ülkeye çok büyük katkılar sunacaktır."

"TARIM DIŞI ARAZİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLANACAK"

Yeni yatırımla nitelikli istihdamın artırılacağını dile getiren Prof. Dr. Aktacir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle yenilenebilir enerji sektöründeki üretim yapan firmalar burada kurulum sağlayacak. Güneş tarlalarının kurulumu, işletilmesi, bakım ve onarım çalışmaları yine bu bölgede yapılacak dolayısıyla nitelikli bir istihdam söz konusu olacak. Bölgede tarım dışı arazilerin değerlendirilmesi sağlanacak. Böylece mevcut toprak kaynağını da çok iyi bir şekilde değerlendirmiş olacağız. Yatırım açısından değerlendirince çok kısa sürede yatırımların gerçekleşmesi sağlanabilecek. Normal bir alan içerisinde yatırım yapmak istediğinizde birçok bürokratik engeli aşmanız gerekirken burada çok kısa sürede yatırıma dönüşmesi söz konusu olacak. Normalde bu tarz yatırımlarda 2 yılı bulabilecek bir kurulum süreci varken bu yatırım sayesinde 3 ay gibi kısa bir sürede yatırım sağlanabilecek. Bakanlıkların verdiği hibe ve teşvikler bu anlamda çok daha kolay alınabilecek, yatırımcıların muafiyetleri olacak. Hibe programlarına katılım çok daha kolay olacağından yatırımcılar bunu iyi değerlendirecektir."

"YÜZDE 100 YENİLENEBİLİR ENERJİYE ULAŞAN BELKİ DE İLK ŞEHİRLERDEN BİRİSİ OLACAK"

Aktacir, ilk etapta 1 gigavatlık santral kapasitesi oluşturulacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu peyderpey 5 gigavata kadar ulaştırılacak. 1 gigavat kapasite güneş enerjileri bakımından oldukça büyüktür. Burada yenilenebilir endüstri bölgesinin kurulmasıyla aslında Şanlıurfa, tükettiği elektrik enerjisinin tamamını buradan karşılayabilecek. Yüzde 100 yenilenebilir enerjiye ulaşan belki de ilk şehirlerden birisi olacak. Avrupa Birliği 2019 yılında yeşil mutabakat projesini hayata geçirdi ve 2050 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji tüketimi hedefini koydu. Bu kapsamda da Şanlıurfa yüzde 100 yeşil enerjiyle kendi elektriğini karşılayabilecek duruma gelecek, bu oldukça güzel bir yatırımdır."

Merkezin ülke ekonomisine de ciddi katkı sunacağını aktaran Aktacir, "TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) en son raporunda ülkemizin GES kurulu gücünü 9 bin 319 megavat olarak açıkladı. Şanlıurfa'ya kurulması planlanan 5 gigavat (5 bin megavat) kapasiteli Yenilenebilir Enerji Endüstri Bölgesi devreye alındığında ülkemizin mevcut GES kapasitesi yüzde 50'nin üzerinde artacaktır." dedi.

"FARKINDALIK OLUŞTURACAK"

Şanlıurfa'da KOSGEB desteğiyle güneş enerjisi paneli üretimi yapan Rojda Günbegi ise sektöre yapılacak dev yatırımdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Vatandaşın ve çiftçinin yenilenebilir enerjiyi bu yatırım sayesinde daha yakından tanıma imkanı bulacağını belirten Günbegi, "Gerçekten farkındalık oluşturacak bir yatırım. Özellikle çiftçilerimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şanlıurfa güneşin etkili olduğu bir şehir bunu daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.