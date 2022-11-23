Santral saldırılarına karşı milli önlem

Santrallerin yönetilmesi amacıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) mühendisleri tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen EÜAŞ Otomasyon Sistemi'nin (EOS) detaylarını anlatan EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, siber saldırılarla erişilemeyen milli bir sistem geliştirdiklerini söyledi. Alagöz, "Şu anda 17'nci santralde uygulama yapıyoruz. Dünyanın en hızlı mikro işlemcisini kullandığımız ve en hızlı arıza analizini yapabildiğimiz EÜAŞ otomasyon sistemleri, dünyada sadece 4 ülkenin yapabildiği, bizim de bunu başararak 5'inci ülke olduğumuz bir kontrol sistemi. Amerika, Almanya, İsviçre ve Japonya'nın ardından 5'inci ülke Türkiye oldu" dedi.Bütün sistemlere sürekli siber saldırı yapıldığını belirten Alagöz, "Santrallerimizin dışarıdan herhangi bir manipülasyon ile siber saldırılara maruz kalmaması için, koruma sistemi almak yerine bütün kodların bize ait olduğu, bütün gizli kapıların bizim olduğu, kaynak kodlarının elimizde olduğu, donanımı ve yazılımı ile her şeyi bize ait bir kontrol sistemi geliştirdik" diye konuştu.Siber saldırıya karşı koruma kalkanı olduğunu fakat sistem üreticisine karşı hiçbir kalkan bulunmadığını ifade eden Alagöz, "Sistemi, kuran kişiye karşı koruyamazsınız, elinde anahtarları var. Biz 'arka kapıları olmayan' bir sistemi işletebilmek için o sistemi kendimiz kurmak zorundayız. EOS bu yönü ile Türkiye'nin en güvenli kontrol sistemi. Sistemi kuran biziz, arka kapısı yok. Sistemin kendisi kontrolü yaparken dışarıdan erişildiği zaman güvenlik zafiyeti oluyor. Eğer dışarıdan erişilmesine olanakları ortadan kaldırırsanız güvenli hale getiriyor olursunuz. Yani, bir santralin gaz vanasını açma, ateşleme, soğutma, ısıtma gibi işlemlerini yönetirken herhangi bir yanlış düğmeye bastığınızda santral kapanıyor. Dolayısıyla bir santralin güvenli olarak işletilebilmesi için güvenli bir kontrol sistemine ihtiyacımız var ve bu kontrol sistemine kimsenin erişememesi lazım. Erişilmesi mümkün olmayan bir sistem geliştirdik" dedi.Sistemi geliştirmek için yaklaşık 5 milyon dolar yatırım yapıldığını ifade eden Alagöz, "Bir yılda sadece EÜAŞ için 100 milyon dolara yakın bir tasarruf sağlayacak bir sistem geliştirdik" bilgisini verdi. Perakende elektrik şirketlerine ucuz elektrik verilmesiyle ilgili de konuşan Alagöz, "Fiyatları belirleyenler perakende dağıtım şirketleri değil. Ayrıca, biz zaten sisteme elektrik satıyoruz, bunun oranı da EPDK tarafından belirleniyor. Fiyatın yukarıya tırmanması için fedakârlık yapan bir kuruluşuz, bundan sonra da buna devam edeceğiz. Halkımızın bedel ödememesi için biz daha çok dişimizi sıkıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.2023'teyüzde 100 yerli türbin, yerli jeneratör ve yerli kontrol sistemini sahaya indireceklerini belirten Alagöz, hepsini mart ayında başaracaklarını söyledi. Alagöz, "Bütün dünyaya baş kaldırdığımız bir zamanda mühendislik olarak başkalarının mühendisliği ile ayakta duramayız. Sakarya Nehri üzerinde biz ait olan bir santral var; Adnan Menderes'in açılışını yapmış olduğu, adı da Hasan Polatkan. Santral 62 yaşına ulaştı. Türbin de jeneratör de ömrünü tamamladı. Türkiye'deki yerli mühendisliğin Sakarya'dan ayağa kalkmasını bekliyoruz. Yüzde 100 yerli türbin, yerli jeneratör ve kontrol sistemi orada kullanılacak" diye konuştu.