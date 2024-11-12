Şarj noktası sayısı 1 yılda ikiye katlandı

Otomotiv sektöründe yeşil dönüşümün ayak sesleri bu yıl daha yüksek sesle duyuluyor. Türkiye'de geçen yıl kasımda yüzde 7.1 olan elektrikli araç pazar payı, bu yıl yüzde 8.65'e tırmandı. 2023'te 12 bin 67 adet olan elektrikli araç şarj noktası sayısı ise 2'ye katlanarak 24 bin 400'e ulaştı. Elektrikli otomobiller için yurt genelinde halihazırda yaklaşık 15 bin adet AC (alternatif akım), 9 bini aşkın da DC (doğrudan akım) şarj noktası bulunuyor. 81 ildeki şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü ise eylülde 1.500 megavat seviyesini görerek önemli bir eşiği aşmıştı. Şarj istasyonlarının hızla artmasında yerli ve milli gurur Togg'a olan yoğun talep de etkili oldu. Türkiye, araç başına düşen soket sayısında 'Avrupa lideri' konumunda.Geçen yıl nisandan bugüne kadar yurt genelinde teslim edilen Togg T10X modeli sayısı 40 bini geçti. Türkiye'de, 2024 yılı ocak-ekim döneminde toplam 64 bin 921 adet elektrikli otomobil satılırken, yalnızca Togg'un satış adedi 20 bin 140'a ulaştı. Togg'un bu süreçteki pazar payı yüzde 31.02 oldu. Togg, Tesla'ya ise bu yıl yaklaşık 13 bin adet fark attı.