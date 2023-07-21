Sarsılmaz ABD’de silah üretimine başlıyor

Amerıka'dakendi üretim tesisinde silah üretmeye başlayacak olan Türk savunma sanayisinin en büyük üreticilerinden 143 yıllık maziye sahip Sarsılmaz Silah Sanayi, geçtiğimiz gün "SAR 556 MT" hafif makineli tüfek, "25 milimetre Kara Topu" ile Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak ürettiği "SAR 2023" tabancasını kamuoyuna tanıttı. Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, "Bir ordunun ihtiyacı olan bütün silahları imal diyoruz. Son 20 yılda hükümetin verdiği desteklerle savunma sanayisini ayağa kaldırmasıyla büyük gelişim sağladık" dedi.80 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Aliş Latin Amerika'ya da ihracat yapmaya başlayacaklarını açıkladı. Kilogram değeri çok yüksek olan ürünler ihraç eden Sarsılmaz'ın yerli katma değer oranı yüzde 96, sektörün ortalaması ise yüzde 60-70'lerde. Körfez ülkelerinin birçoğuna ihracat yaptıklarının altını çizen Aliş, "Biz oralara sadece ihracat yapmıyoruz aynı zamanda teknoloji satma dönemine girdik. Ar-Ge ve mühendislik başarılarımızla artık 'Know how' satma durumundayız" dedi. Aliş, İtalya'da da üretim fabrikası bulunan Sarsılmaz'ın Amerika'nın Florida eyaletinde kendi üretim tesisinde yakın zamanda silah üretimine başlayacağını söyledi. Orta Asya'daki Türki Cumhuriyetlerle de ortak üretimin söz konusu olduğunu belirten Aliş, "Bu ülkeler ordu envanterindeki Sovyet silahlarından kurtulmak istiyor. NATO'ya dönük modernize etme niyetindeler. Türk savunma sanayisinin kaliteli ve ucuz olmasının da etkisi var. Bu da Türk şirketlerine fırsat oluşturuyor" diye konuştu.