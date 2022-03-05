Satın almalarda Rekabet Kurulu eşiği yükseltildi

Şirket birleşme ve devralmalarında Rekabet Kurulu
izni gerektirecek parasal eşik yükseltildi. Daha önce 100 milyon TL olan ciro eşiği son düzenlemeyle 750 milyon TL'ye çıkarıldı. Buna göre, işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye
cirolarının ayrı ayrı 250 milyon TL'yi aşması halinde Rekabet Kurulu'na izin için başvurulması gerekecek.
Önceki uygulamada sınır bu sınır hükmü, "işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 30 milyon TL'yi geçmesi" şeklinde uygulanıyordu. Tebliğe göre, devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 250 milyon TL'yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 3 milyar TL'yi aşması halinde, işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu'ndan izin alınması zorunlu olacak. Önceki uygulamada bu sınırlar sırasıyla 30 milyon TL ve 500 milyon TL olarak uygulanıyordu.