Sattellite 2023’e bu yıl TUSAŞ, TÜRKSAT ve PROFEN birlikte katılacak

TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, dünya uydu sektörünün geleceğine yön veren Satellite 2023, 13-16 Mart tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek.

Uydu teknolojileri endüstrisinden üst düzey yöneticiler, mühendisler, hükümet yetkilileri ve ticari müşterileri bir araya getiren, sektörün yönünü belirleyen etkinlikte endüstrinin geleceği masaya yatırılacak ve yeni iş fırsatları tartışılacak.

Sektörün önemli isimlerini bir araya getiren etkinliğe Türkiye, TUSAŞ, TÜRKSAT ve PROFEN ile katılım sağlayacak.

TÜRKİYE'NİN UYDU İHRACATÇISI TUSAŞ KABİLİYETLERİNİ SERGİLEYECEK

TUSAŞ, yer gözlemi ve haberleşme uyduları ürünleri ile fuara katılacak ve milli ve yerli imkanlarla geliştirilen GÖKTÜRK Yenileme Uydusu ve TÜRKSAT 6A Uydusu gibi yeni nesil ürünleri hakkında bilgi verecek.

Ayrıca, ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren iştiraki GSATCOM ile birlikte geliştirilen ve yüksek veri çıkış kapasitesine sahip yeni nesil elektrikli itki sistemine sahip haberleşme uydu ailesi de fuarda tanıtılacak. Satışı yapılan bu uydu, ARSAT-SG1 Uydu Projesi kapsamında Arjantin Ulusal Telekomünikasyon şirketi ARSAT'ın Güney Amerika'daki sivil haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Uzay alanında tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz. Dünya genelindeki gelişmeleri yakından takip etmek ve ülkemizin bu alandaki geldiği son durumu dünya kamuoyuna aktarmak için Satellite Show 2023 önemli bir fırsat. Kısa zamanda yerli ve milli olarak geliştirilen ilk haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A, uzaydaki yerini alacak. Arjantin'e yaptığımız ilk ihracatımızın detay tasarımı da hızla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

PROFEN YENİ NESİL UYDU TEKNOLOJİLERİNİ TANITACAK

Tüm yörüngelerindeki uydularla haberleşebilen ve milli imkanlarla geliştirilen sabit, mobil ve taşınabilir anten sistemleri ile ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap veren PROFEN, uydu yer istasyonlarının ve veri merkezlerinin daha akıllı ve daha güvenli bir şekilde yönetilmesine olanak sağlayan "Visionic" M&C yazılımının teknolojik son sürümünü Satellite 2023'te sergileyecek.

Etkinlikte, PROFEN'in geliştirdiği PTA serisi taşınabilir antenler, özgün bir yapıya sahip gerçek zamanlı spektrum analizörü olan "Nspector" ve ayrıcalıklı işlevleri ile dikkati çeken "Protector" adlı evrensel yedekleme ünitesi de tanıtılacak.

PROFEN, hareket halindeki uydu iletişim terminalleri için K/Ka Band anten sistemlerini geliştiren programın ilk faz çıktısı olan panel anteni bu fuar kapsamında sektör oyuncuları ile buluşturacak. Son 10 yılda havacılık endüstrisinde güçlü bir ivme kazanan gelişmiş eklemeli üretim (AM) teknolojisi kullanılarak tasarlanan bu anten, inovatif yaklaşımı ile fuarın en yenilikçi ürünlerinden biri olacak.

PROFEN Üst Yöneticisi (CEO) Önder Havuzlu dünya genelindeki sektör liderlerinin bir araya geldiği ve yenilikçi çözümlerin keşfedildiği Satellite 2023 Fuarı'nda yer alacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin uydu sistemleri ve yer istasyonları alanında milli üreticisi olarak, yerli imkanlarla geliştirdiğimiz ileri teknoloji ürünlerimizi ve yenilikçi çözümlerimizi uzman ekibimizle birlikte tanıtacağız. Tamamen yerli mühendislikle tasarlanan, üretilen ve AR-GE süreçleri de dahil olmak üzere tüm aşamaları yerli kaynaklarla gerçekleştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle dünya çapında rekabet edebilecek bir konumdayız. Uzay ve havacılık alanındaki yetkinliklerimizin her geçen gün artmasıyla birlikte ülkemiz, küresel ölçekte etkili bir aktör konumuna yükseliyor."

TÜRKSAT YERLİ VE MİLLİ HİZMETLERİYLE VAŞİNGTON'DA OLACAK

TÜRKSAT, Satellite 2023'te SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan PeycON Anten Ailesi ile yerini alacak. Yerli ve milli ürünleri HidrON, TerrON ve AerON'un yarı sıra sırtta taşınabilir Manpack çözümü MicrON'u da sergileyecek olan TÜRKSAT, en güçlü uyduları olan 5. nesil uyduları Türksat 5A ve Türksat 5B ile yerli ürünlerine yönelik görüşmeler de gerçekleştirecek.

Program kapsamında TÜRKSAT, özellikle yerli ve milli ürünleriyle hedef pazarlardaki etkinliğini artırmayı, yeni pazarlara açılarak, faaliyet alanlarında sahip olduğu birikimini ülke dışında gerçekleştireceği yeni projelerle sınırları aşmayı planlıyor.

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, TÜRKSAT'ın uydu sektörü için en kalabalık ve en yüksek gelirli bölgede yer aldığına işaret ederek, şirketin MENA ve Orta Doğu bölgelerinde uydu çözümleri için en güçlü ve güvenilir sağlayıcı olduğuna dikkati çekti.

Ertok, "Yeni nesil yer senkron (GEO) uyduları, gelişen kapasiteleri ve yükselen kullanım ömürleri ile potansiyelleri arttı ve artmaya da devam ediyor. Bölgenin en güçlü uyduları arasında da yer alan Türksat 5A ve Türksat 5B ile hem verdiğimiz hizmetler hem de uçtan uca iş modellerimizi artırdık. Satellite 2023, bu kapsamda artan kapasitemizi ve gücümüzü sergilememizle birlikte sektörün karar vericileri ile aynı masada olmamız açısından da büyük öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.