Sattığı 100 araçtan 45’ı elektrikli olacak

Türkiye'de elektrikli otomobil konusunda öncü markalardan biri de Güney Koreli Kia. Marka, EV6 ve EV9'dan sonra yeni EV3'ü de satışa sundu. Kia EV3 ve Yeni EV6'nın tanıtıldığı lansmanda konuşan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, Kia'nın elektrifikasyon sürecinde lider markalardan biri olduğunu söyledi. Ağyel, "Kia, 2030'da küresel ölçekte 4.3 milyon adet araç satmayı ve toplam satışlarının yüzde 40'ını elektrikli araçlardan elde etmeyi hedefliyor. Kia Türkiye olarak bizler de, 2024 yılında toplam satışlarımızın yüzde 11'ini tam elektrikli araçlarımızdan elde ettik. Gelecek yıl ise toplam satışlarımızın yüzde 45'inin tam elektrikli modellerimizden sağlanacağını öngörüyoruz. Diğer bir deyişle, küresel hedefi beş yıl öncesinden yakalayacağız" dedi.