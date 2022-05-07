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Giriş Tarihi: 7.5.2022 16:58

Saudia, iki yıl aradan Türkiye'ye yolcu seferlerine başladı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Saudia, iki yıl aradan Türkiye’ye yolcu seferlerine başladı

Suudi Arabistan Havayolları Saudia, koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart 2020'de durdurduğu Türkiye'ye uçuşlarına iki yıl aradan sonra bugün Cidde-İstanbul seferiyle başladı.

Suudi Arabistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Saudia, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 yılı mart ayında durdurduğu Türkiye uçuşlarına yeniden başladı. İki yıl aradan sonra ilk tarifeli yolcu seferi Cidde'den İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirildi.

Bugün saat 14.45'te 130 yolcusuyla İstanbul havalimanı'na iniş yapan uçağın, uçuş ekipleri çiçeklerle karşılandı. Havayolu şirketi, Riyad ve Medine'den haftanın her günü, Cidde'den ise haftanın üç günü İstanbul Havalimanı'na karşılıklı seferler düzenleyecek.

Kargo kapasitesi geniş olan Airbus330 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek seferlerle birlikte iki ülke arasında yolcu ve ticaret hacminin de salgın öncesi seviyelere ulaşması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan yetkili makamları tarafından salgın nedeniyle uygulanan hac ve umre yasaklarının da kaldırıldığını açıklamasıyla birlikte Türkiye'den umre ziyaretlerinin de yeniden başlayacağı belirtildi.

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Saudia, iki yıl aradan Türkiye'ye yolcu seferlerine başladı
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