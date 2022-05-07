Saudia, iki yıl aradan Türkiye’ye yolcu seferlerine başladı

Kargo kapasitesi geniş olan Airbus330 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek seferlerle birlikte iki ülke arasında yolcu ve ticaret hacminin de salgın öncesi seviyelere ulaşması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan yetkili makamları tarafından salgın nedeniyle uygulanan hac ve umre yasaklarının da kaldırıldığını açıklamasıyla birlikte Türkiye'den umre ziyaretlerinin de yeniden başlayacağı belirtildi.