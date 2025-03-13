Savaş piyasaları açıldı çimentoya talep patladı

İrlanda ve Birleşik Krallık pazarının güçlü oyuncularından Mannok'u bünyesine katan Çimsa, İspanya ve ABD'den sonra bu coğrafyaya da adım attı. Firmanın CEO'su Umut Zenar, bir dönem bozulan arz talep dengesinin savaşın olduğu coğrafyaların yeniden açılmasıyla dengeye oturduğunu belirtti. Zenar, şunları söyledi: "Özellikle Suriye'de önemli bir potansiyel var. Altyapılar, üstyapılar. Şu anda bir finansman problemi var ama onunla da ilgili olumlu gelişmeler var. Bu yılın başı itibarıyla, olumlu etkiyi biz kendi operasyonlarımızda da hissediyoruz. İşin tahsilat tarafında da bir sıkıntı yaşamıyoruz. Diğer yandan Rusya-Ukrayna tarafındaki gelişmeler yine önemli. Biz buraya 'üçlü pazar' olarak bakıyoruz. Rusya-Ukrayna-Beyaz Rusya olarak. Eskiden hem bizim hem sektörün önemli bir pazarıydı bu bölge ve şimdi yavaş yavaş geri geldiğini görüyoruz.

Bu üçlü pazarla birlikte, Orta Doğu pazarının da tam anlamıyla geri gelmesi, Türk çimento sektörü için bambaşka bir dönemin başlangıcı olur" dedi. Çimento bölümünün de dahil olduğu Sabancı Holding'in Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun da Mannok'un Sabancı Holding'in bugüne kadarki en büyük yurt dışı satın alması olduğunu belirtti.

1.4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Beş yılda piyasa değerini 7 kat artırarak yaklaşık 1.4 milyar dolar seviyesine çıkaran Çimsa, beyaz çimentoda dünyanın en büyük iki oyuncusundan biri, kalsiyum alüminat çimentoda (CAC) dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri haline geldi. Orhun, Mannok ile yeni ürün gamlarını portföylerine eklediklerini de belirterek, "Çimento ve çimento bazlı ürünlerin (gaz beton, prekast, gibi) yanı sıra, yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj üretimiyle de öne çıkıyor. Biz de bu satın almayla birlikte, bu geniş ürün portföyünü Çimsa'nın bünyesine dahil etmiş olduk" dedi.