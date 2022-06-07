Savaşın maliyeti 100 milyar dolar

Bu yılın ana başlıklarından birinin Rusya-Ukrayna savaşı olmaya devam edeceğini belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Murat Çiftçi, "Tabi ki bu tarz olayların olması bizim arzu ettiğimiz şeyler değil ama tabi savaş aslında beklemediğiniz bir şey şu anda sigorta sektörüne a'dan z'ye etkilemiş durumda. Sadece bugün itibarıyla hasar boyutundan baktığınızda Ukrayna'daki altyapı hasarları 60-65 milyar dolar civarında" dedi. Ukrayna ve Rusya'da yaşananların diğer ülkelerdeki faaliyet kollarındaki prim artışına da sebep olduğunu belirten Çiftçi, "Bu savaş sona erdiğinde -ki yine sonucu ne zaman olduğu bilinmemekle beraber- yapılan araştırmalara göre sigorta sektörünün global olarak 60-100 milyar dolarlık bir zarar bırakacağı yönünde çalışmalar var. Birçok branşı direk etkiliyor. Biz hep bu tarz riskler olmadan önce sigorta alınması konusunda telkinlerde bulunuyoruz ama baktığınızda bugün savaş teminatı dediğimiz politik ve politik şiddet teminatı oranı hâlâ az" şeklinde konuştu."Siber sigortalar, geleneksel anlamdaki inşaat ve yangın sigortalarında ciddi prim artışlarını bütün dünya ölçeğinde görüyoruz" diyen Çiftçi, havacılık ve deniz taşımacılığının en yoğun hasar alan sektörler olduğunu da vurguladı. Çiftçi, sözlerine şöyle devam ett: "Türkiye aslında bu süreci çok iyi yönetti. THY ve Pegasus o ülkelere uçuş yapabilen nadir hava yollarından. Olağandışı riskler ana geleneksel poliçenin içerisinde verilmeyen ek primle şirketlere sağlanan bir fayda. Bunu şu anda hala yapamayan ülkeler var. Hala uçuşları gerçekleştiremiyor. Yine benzer şey nakliyat tarafında oldu."İKLIM değişikliği sebebiyle rüzgâr, güneş veya hidroelektrik alanındaki firmaların sigortalarını iyi etüt etmeleri gerektiğini belirten Çiftçi, "Enerji şirketleri fizibilite yaparken 15-20 senelik dilimlerde bakıyorlar. Bu firmalara önerim sigorta rakamını bir kenara yazsınlar. Mutlaka sürprizli seneler oluyor yani güneşin hakikaten açmadığı suyun kıt olduğu seneler. O tesisin kâr kaybının, sigortaya ödenecek rakamdan misli misli yüksek olduğunu görecekler" dedi.FUTBOLDA şampiyonlar ligine katılamama sigortaları olduğunu belirten Çiftçi, "Lig başlamadan şampiyonlar liginden gelecek olan ayak bastı parasını garanti altına alıyorduk. Biz bu ürünü Türkiye'de satamadık ve şu anda da istesek de alamıyoruz. Çünkü takımların üç ön eleme oynaması gerekiyor. Ürün Avrupa'da liglerin ilk 10 takımı tarafından genelde alınıyor" dedi.TÜRK Reasürans ve Yıldız Teknik Üniversitesi sigorta sektöründe yönetici adaylarının ve bilimsel çalışmaların gelişimini hedefleyen Yüksek Lisans (Tezsiz) Programına ilişkin bir protokol imzaladı. Tam Burslu olarak 30 öğrencinin ücretsiz eğitim almasını sağlayacak program 2022-2023 Güz Döneminde başlayacak. İşletme Yönetimi master programı altında açılacak olan Reasürans alt programı çerçevesinde Türk Reasürans ana faaliyet konusu olan "reasürans" alanında bilgi ve deneyimleri eğitime katılacak öğrencilere aktarılacak. Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, sigorta sektörüne yönelik olarak açılan bu programın, Türk Reasürans'ın kuruluş amaçları arasında yer alan "sektörün olgunluğuna katkı sağlayacak projeler geliştirme" misyonunun adımlarından biri olduğunu söyledi. Eren konuşmasında; Yüksek Lisans Programını tamamlayacak adayların reasürans alanında donanım sahibi olacağını ve burada öğrendiklerini sektörün faydasına sunacaklarını anlattı.