Savaşın sürdüğü Ukrayna’dan Türkiye’ye yardım tırı

Ukrayna'nın Harkiv Belediyesince kardeş şehir Gaziantep için toplanan 22 ton insani yardım, Türkiye'ye gönderiliyor.

Harkiv'de bir depoda, Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov'un de katıldığı törenin ardından toplanan yardımlar tıra yüklendi.

Terekhov, Gaziantep ile Harkiv'in iki kardeş şehir olduğunu söyledi.

Gaziantep'in zor günlerde Harkiv'in yanında durduğunu vurgulayan Terekhov, "Bu şehirden çok güçlü yardımlar aldık. Şimdi zor günler yaşayan şehre yardım etme zamanıdır. Ukrayna halkı ve Harkiv, bugün Gaziantep'e gidecek insani yardımı topladı. Bu, dostane ilişkilerimizin iyi bir işaretidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, savaşın bitmesinden sonra Harkiv şehrinin onarım ve restorasyon çalışmalarını gerçekleştireceğini belirten Terekhov, bunun için Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirdi.

Toplanan 22 ton insani yardımda gıda ürünleri, elektrik sobası, kıyafet, hijyenik malzemeler gibi ürünlerin yer aldığını aktaran Terekhov, "Bu, bizim ilk yardımımız. Gaziantep Belediye Başkanı'yla iletişim halindeyiz ve gerekirse tekrar yardım toplayıp göndereceğiz." dedi.