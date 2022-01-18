Savunma projelerine KDV istisnası

Milli
Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayi Başkanlığı
'nca yürütülen projelerdeki teslim ve hizmetler için 25 Aralık 2021'den itibaren Katma Değer Vergisi
(KDV) istisnası uygulanacak. Bu projeler kapsamındaki teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere yapılacak, miktarı ve nitelikleri bu kurumlarca onaylanan teslim ve hizmetler KDV'den istisna edildi. Söz konusu tarihten önce başlayan ve devam eden savunma sanayisi projelerine ilişkin, bu tarihten sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında olacak. İmalata yönelik teşvik belgeli yatırımlarda iade uygulamasına 2022, 2023 ve 2024 yılları da eklendi.