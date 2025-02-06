Savunma Sanayi Başkanlığı açıkladı: ARCA Savunma ihracatta ilk 5’te

Türkiye'nin savunma sanayisinde yükselen yıldızlarından biri olan ARCA Savunma, 2024 yılında gerçekleştirdiği 600 milyon dolarlık ihracatla ülkenin en büyük beşinci savunma sanayi ihracatçısı oldu. Şirket, özellikle top mermisi üretimindeki kapasitesiyle küresel ölçekte dikkat çekiyor.

Çorum'un Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ARCA Savunma, sadece bir ayda tüm Amerika kıtasında üretilenden daha fazla top mermisi üretme başarısını gösterdi. Bu çarpıcı performans, şirketin küresel rekabet gücünü artırarak savunma sanayinde kritik bir oyuncu haline gelmesini sağladı.

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründeki en büyük ihracatçıları sıralandı. Buna göre Baykar 1 milyar 831 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken 750 milyon dolar ile TUSAŞ ikinci, 644 milyon dolar ile ASFAT üçüncü, 610 milyon dolar ile MKE dördüncü, 600 milyon dolar ile ARCA Savunma beşinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketleri arasında yer alan ARCA Savunma'nın ortakları ise İsmail Terlemez, Savaş Balçık. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında artan rekabet, yerli üreticilerin küresel pazarda daha güçlü bir konum elde etmesini sağlarken, ARCA Savunma gibi şirketlerin yükselişi, ülkenin stratejik gücüne önemli katkılar sunmaya devam edecek.

Bu sıralama, ARCA Savunma'nın Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünü pekiştirdiğini ve küresel ölçekte kendine sağlam bir yer edindiğini gösteriyor.

SAVUNMA SANAYİNDE STRATEJİK BÜYÜME

ARCA Savunma'nın başarısı, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde kat ettiği ilerlemenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Şirketin yüksek üretim kapasitesi ve ihracattaki başarısı, küresel pazarda rekabetçi bir konuma ulaşmasını sağladı.

Uzmanlar, ARCA Savunma'nın önümüzdeki yıllarda yeni savunma projeleri ve uluslararası sözleşmelerle ihracatta daha üst sıralara yükselmesini bekliyor. Özellikle topçu mühimmatı üretimindeki liderliği, şirketin gelecekteki büyüme stratejilerinde önemli bir rol oynayacak.



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