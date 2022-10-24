Savunma sanayi mühimmatlarına oyun desteği

Türkiye, dünyada oyun geliştirmede ilk üçte yer alarak ihracatta da 2,5 milyar dolara yaklaştı. Eyüp Karataş, 2018'de kurucu ortağı olduğu OTTO Games ile Türk savunma sanayi mühimmatlarını oyunlaştırarak dünyaya tanıtmayı amaçladı. "2018 yılında Türkiye'nin Savunma Sanayideki gelişimi bizi çok mutlu eden bir noktadaydı. Bizim de bunun için yapabileceğimiz bir şeyler var düsturuyla başladık" diyen Karataş, ekibiyle beraber bu amaçla ilk olarak "Operasyon: ANKA" oyununu geliştirdi.

"OYUNU KURALLARINA GÖRE OYNAYALIM DEDİK

Hollywood etkisiyle Batı'nın savunma sanayi ürünlerini ve kendi kültürlerini empoze ettiklerinden bahseden Karataş, "Bugün biz Kalaşnikof dediğimiz bir Rus silahını, Uzi dediğimiz bir İsrail silahını ya da Leopard Tankı'nı sanki kullanmışız, incelemişiz gibi iyi biliyoruz. Bu da algının çok iyi yapıldığı anlamına geliyor. Biz de 'Madem öyle o zaman oyunu kurallarına göre oynayalım' diyerek gelişen dünyada ön sıralarda yer alan savunma sanayi ürünlerimizi dünyaya tanıtmak için harekete geçtik" diye konuştu. Bugüne kadar 10'dan fazla savunma sanayi oyunu ürettiklerini belirten Karataş, "Bugün biz bir savunma sanayi şirketimizin bir savunma sanayi ürününü hedef coğrafyasında oyun şeklinde vermeye başlamamız, ürünü o coğrafyaya çok rahat satmamızı sağlayacak" dedi.

TÜRKİYE OYUN SEKTÖRÜNDE İLK ÜÇTE

Oyun geliştirme sektöründe Türkiye'nin çok kaliteli üretimler yaptığını ve dünyada bu sektörde ilk üçte yer aldığını söyleyen Karataş, oyun geliştirme sektörüne olan ilginin artmasıyla daha fazla ürün çıkarılması gerektiğini söyledi. "Oyun sektörünün dünyada yaklaşık 750 milyar dolarlık bir payı var" diyen Karataş, alanda personel bulmakta zorlandıklarına değindi. Karataş, "Kodlama diline hâkim olmaları yeterli. Gençlerimiz bu alana yönelmeli. Çünkü bu alan globale açık bir alan" diye konuştu.

"OYUN SEKTÖRÜNDEKİ DESTEKLERİ GÖRDÜKÇE ŞAŞKINLIĞIMI GİZLEYEMİYORUM"

Ofislerinin bulunduğu ODTÜ Teknokent'ten aldıkları en büyük destek olduğunu ifade eden Karataş, "Oyun özelinde ise kamunun yaptığı çalışmaları gördükçe, yenilerini öğrendikçe şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Çünkü bugün Türkiye'nin dört bir yanında oyun merkezleri kuruluyor. Normal şartlarda oradaki insanların erişemeyecekleri ekipmanlara ulaşabilecekleri alanlar açılıyor. Kodlama eğitimleri veriliyor. Bunlar geleceğimizi derinden etkileyecek adımlar" diye konutu. Karataş, dünyaca ünlü Türk oyunu Peak Games'in 1,8 milyar dolarlık satışından sonra farkındalığın oluştuğunu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da bu alanla ilgili özel teşvik çalışmaların başladığını söyledi. Karataş, "Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın bu alanda çok güzel çalışmaları, ziyaretleri, alanı anlama, öğrenme ve buna yönelik adımlar atma konusunda çok ciddi bir dinamizmi var" ifadelerini kullandı.