Savunma Sanayii Başkanı Demir: SİHA’larımızın kullandıkları silahlar ve kabiliyetleri giderek artıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kırıkkale Üniversitesinin (KKÜ) kuruluşunun 30'uncu yılı etkinlikleri kapsamında, Merkezi Derslikler Salonu'nda düzenlenen "Yakın Geleceğin Büyük Türkiye'sinde Yerli ve Milli Ürün Atağı" konulu konferansta konuştu.

Savunma sanayisi alanında Kırıkkale'nin önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Demir, kentin, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) ile Türkiye'nin bir anlamda silah ve mühimmat yapılanmasının merkezinde olduğunu dile getirdi.

Demir, Kırıkkale deyince insanın aklına savunma sanayisi ve MKE'nin geldiğini ifade ederek, "Savunma sanayisinde ne yaptık, neredeydik diye konuşurken, 6-7 yıl öncesine kadar piyade tüfeğimiz bile yoktu diyoruz. Gerçekten doğru. Tabii ki MKE piyade tüfekleri ve tabanca üretiyordu ama yabancı lisansla ve kendi tasarımımız, üretimimiz ve bilgimizin gücüyle yapılmış bir makineli ve piyade tüfeğimiz yoktu. Daha sonra MKE ve Kale Kalıp bu geliştirmeyi yaptılar." dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Demir, basına kapalı gerçekleştirilen kısımda katılımcıların sorularını yanıtladı.

"VURUCU GÜCÜMÜZ, HASSASİYET VE ETKİNLİK AÇISINDAN ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Demir, konferansın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İHA'ların yetkinliği ve sahadaki performansının bütün dünyada bilinen ve takdir edilen bir ölçüde olduğunu aktardı.

Terörle mücadelede ve son harekatlarda da bu etkinliğin sahada gösterilmeye devam edileceğini anlatan Demir, "Her geçen gün SİHA'larımızın kullandıkları silahlar ve kabiliyetleri giderek artıyor. Onları da sahada göstermeye devam edeceğiz. SİHA'larımızın üzerindeki mühimmatların yanında yine havadan yere ve topçu mühimmatlarımız gibi çeşitli bomba ile akıllı mühimmatlarımız terörle mücadelede kullanılmaya devam edecek. Bu açıdan çok iyi bir noktadayız." diye konuştu.

Demir, gerek ROKETSAN gerekse MKE'nin geniş ölçüde bu tür mühimmatları ve silahları üretmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Bir taraftan TÜBİTAK SAGE bir taraftan da diğer araştırma kuruluşları ROKETSAN, ASELSAN, TUSAŞ ve MKE'in güvenlik güçleri ve ordunun arkasındaki gücü ve teknolojiyi oluşturduğunu ifade eden Demir, "Bu konuda milletimizin içi rahat edecek. Burada oluşturulan kabiliyetlerle terörün ve teröristin kafasını ezmeye devam edeceğiz. Elimizdeki silah, mühimmat ve bunların hassasiyetlerini sürekli geliştiriyoruz. Her harekatta başka bir yenilik ve unsuru cepheye sürmekle ilgili çeşitli faaliyetlerimiz var. Vurucu gücümüz, hassasiyet ve etkinlik açısından artmaya devam ediyor. Bu artışında inşallah meyvelerini görüyor olacağız." dedi.

ROKETSAN tarafından geliştirilen bazı yerli ve milli ürünlerin de sergilendiği etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.